شؤون فلسطينية

فلسطين: سبع وفيات و305 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: سبع وفيات و305 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل سبع وفيات، و305 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، و270 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في بني نعيم وأخرى في دورا، و خمس حالات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 14، بيت لحم 56، طولكرم 5، الخليل 69، سلفيت 2، رام الله والبيرة 55، طوباس 6، نابلس 24، قطاع غزة 74.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 32، بيت لحم 52، طولكرم 6، الخليل 66، سلفيت 2، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 3، طوباس 10، نابلس 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 60".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 62 مصابا بـ (كورونا) في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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