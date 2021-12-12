لجنة المتابعة ترحب بمبادرة الرئيس الجزائرى للحوار الوطني الشامل

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية اجتماعها الدوري اليوم وناقشت مجمل المشهد الفلسطيني والأوضاع التى تمر بها القضية الفلسطينية.وتقدمت اللجنة بالتهنئة لحركة المقاومة الإسلامية حماس بذكرى انطلاقتها الرابعة والثلاثين وللرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقته وتمنت اللجنة بهذه المناسبة مواصلة وتعزيز العمل الوطني المشترك بما يخدم اهداف شعبنا الفلسطيني بالتحرير والعودة.كما توجهت اللجنة بالتحية للاسير هشام ابو هواش الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 120 يوما رفضا لاعتقاله الادراي الظالم، ودعت اللجنة الى توسيع فعاليات التضامن مع الأسير أبو هواش وكل الاسرى الذي يخوضون يوميا معركة الكرامة في مواجهة السجان الصهيوني،كما توجت اللجنة بالتحية والتقدير للأسير نائل البرغوثي الذي قضي حتى الان 42 عاما بالاسر وهي اطول مدة في تاريخ حركات التحرر الوطني ليتحول الأسير البرغوثي ايقونة وطنية في الصمود والثبات بالرغم السجن الصهيوني وقسوته.ورحبت اللجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية باعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستضافة حوار وطني فلسطيني يهدف الى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتمنت اللجنة بأن يكلل هذا الموقف الجزائري بالنجاح في انجاز المصالحة استكمالا ومشاركة مع الجهد المصري المتواصل في تحقيق المصالحة.وحيت لجنة المتابعة جماهير شعبنا الصامدين في مواجهة الاحتلال والاستيطان في الضفة الفلسطينية ودعت الى توسيع رقعة مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس ودعت المجتمع الدولى وخاصة الامم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من عصابات المستوطنين.١٢-١٢-٢٠٢١