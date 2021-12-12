إسرائيل: قرار برفع الحراسة الشخصية عن عائلة نتنياهو





ووصفت وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إياه بالمسيس والفضائحي، وعديم المسؤولية وكان قد خطط له مسبقاً بحسب اعتبارها.



وقالت هذه المصادر: إن اللجنة لشؤون جهاز الأمن العام (شاباك) التي اتخذت هذا القرار تغاضت تماماً عن الرأي المهني المقدم من قبل وحدة الحراسة التابعة لمكتب رئاسة الوزراء، ماغين، الذي دعا إلى الاستمرار في توفير الحراسة لأبناء عائلة نتنياهو.



وقررت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام صباح اليوم رفع الحراسة الشخصية عن زوجة نتنياهو وابنيه يائير وافنير وسحب السيارات الحكومية منهم.





وقال وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، إن ممثلي جهاز الأمن العام (شاباك) والشرطة و(موساد) أوضحوا خلال الجلسة أنه ما من خطر على العائلة.





وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد الاثنين.



رام الله - دنيا الوطنأعربت مصادر مقربة إلى رئيس المعارضة في إسرائيل، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، أن القرار برفع الحراسة الشخصية عن زوجته وابنيه تبيح دماءهم، وفق تعبيره.