جنرال إسرائيلي: إذا امتلكت إيران قنبلة نووية سنهاجمها مباشرة

رام الله - دنيا الوطنقال الجنرال الإسرائيلي، إيال زمير، اليوم الأحد، إنه في حال امتلكت إيران غدًا قنبلة نووية فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي وستتحرك على الفور، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم".وأضاف زمير، خلال كلمة في المؤتمر السنوي لمنظمة الجالية الإسرائيلية الأمريكية IAC في ميامي، أن إسرائيل يجب أن تكون قلقة بشأن المحادثات الجارية في فيينا بين إيران والقوى.وأوضح، أن إيران لن تتوقف عن طموحها إلا إذا واجهت تهديدًا واضحًا يردعها، مبينًا أن إسرائيل كانت تفضل أن تقود الولايات المتحدة هذا التهديد الذي يجب أن يكون مكونًا من عنصرين: الجاهزية والقدرة، "فلا يمكن الوثوق بالإيرانيين".وتابع: "الاستعداد وحده لا يكفي، والقدرة وحدها لا تكفي، الولايات المتحدة لديها كلا الأمرين، ولكن إذا لم تتصرف، فسيتعين على إسرائيل التحرك، إذا قررت إيران امتلاك قنبلة غداً، فإن "إسرائيل" ستتصرف، أعرف الخطط، لدينا القدرة على القيام بذلك".وأشار زمير، الذي خدم حتى الصيف الماضي كنائب لرئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل تعمل في سوريا أكثر بكثير مما هو معروف، من أجل وقف تطلعات الإيرانيين إلى التوسع في المنطقة، موضحًا أن إيران أرادت أيضًا إنشاء جيش على غرار حـزب الله في سوريا. "ومنعنا ذلك".وبخصوص الجبهة الجنوبية، قال زامير، الذي شغل أيضًا في وقت سابق منصب قائد المنطقة الجنوبية، إن اشتعال جولة قتال قادمة مع قطاع غزة هي مسألة وقت".في الوقت نفسه، أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه أصدر تعليمات لرئيس الأركان والجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعمل عسكري ضد البنية التحتية النووية الإيرانية.وبحسب مصدر أمني، فإن "غانتس أبلغ الأمريكيين أنه أصدر تعليمات لرئيس الأركان بإعداد خيار عسكري وهم يعرفون ذلك".وأضاف المصدر الأمني أنه فيما يتعلق بالقدرات العسكرية لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة، فمن الأفضل بكثير للأمريكيين أن يعملوا ضد إيران، لكن في هذه المرحلة يبدو مثل هذا الاحتمال بعيد المنال"، مؤكدًا أن هناك فجوات القوة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي.وأضاف أن "الأمريكيين قريبون وقريبون من نفاد الصبر مع إيران. إنهم يدركون أن إيران غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق ولكنهم يسعون للحفاظ على التنسيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا والصين، حتى لو سئموا من المحادثات مع إيران"، لن يتجهوا مباشرة إلى خيار عسكري، سيستخدمون مجموعة مختلفة من الضغط، وسيبدؤون في الترويج لخيار عسكري".ويوم الجمعة، التقى غانتس بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين.لاحقًا، جاء غانتس إلى المؤتمر الإسرائيلي الأمريكي وقال هناك: إننا لن نتوقف عن العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة، ونقدر دعم الحزبين، لا تشكل إيران تهديدًا ماديًا لإسرائيل فحسب، بل تشكل أيضًا تهديدًا ملموسًا لأسلوب حياتنا والقيم المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة.