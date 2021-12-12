دولي

الصحة العالمية: اللقاحات المتوفرة حالياً فعالة ضد المتحور (أوميكرون)

الصحة العالمية: اللقاحات المتوفرة حالياً فعالة ضد المتحور (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن متحور (أوميكرون) له سرعة انتقال مقارنة مع دلتا، ويؤدي إلى مرض خطير، ولكن أكثر المرضى لديهم أعراض خفيفة.

وتابعت: "أن شركة فايزر أعلنت أن لقاح فايزر فعال ضد متحور أوميكرون من خلال دراسة أجرتها الشركة"، لافتةً إلى أن اللقاحات توفر مناعة ضد (أوميكرون)،  لذلك فإن الجرعة المعززة مهمة جدًا فى الوقاية من المتحور الجديد.

وأضافت: "أن اللقاحات لا تمنع انتقال الفيروس،  لذلك لابد من اتباع الاجراءات الاحترازية، موضحة أننا نشجع على تطوير اللقاحات"، مشيرة إلى أن تسع دول من 22 دولة وصلت إلى تلقيح 40% من السكان مع نهاية 2021، ولكن الدول الأخرى لم تقم سوى بتطعيم 10% فقط من سكانها.

أخبار ذات صلة

جنرال إسرائيلي: إذا امتلكت إيران قنبلة نووية سنهاجمها مباشرة

جنرال إسرائيلي: إذا امتلكت إيران قنبلة نووية سنهاجمها مباشرة

روسيا: الولايات المتحدة تستخدم الخطاب العدواني تجاه موسكو

روسيا: الولايات المتحدة تستخدم الخطاب العدواني تجاه موسكو

المعلمون في إيران يحتجون للیوم الثاني مطالبين بتحسين الرواتب

المعلمون في إيران يحتجون للیوم الثاني مطالبين بتحسين الرواتب

مجموعة السبع الكبرى: أي اعتداء عسكري روسي ضد أوكرانيا سيواجه بعواقب قاسية

مجموعة السبع الكبرى: أي اعتداء عسكري روسي ضد أوكرانيا سيواجه بعواقب قاسية

الصحة العالمية: غير متلقي اللقاح أكثر عرضة لدخول المستشفى بـ17 مرة

الصحة العالمية: غير متلقي اللقاح أكثر عرضة لدخول المستشفى بـ17 مرة

كندا: رياح شديدة تقطع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل والمنشآت في البلاد

كندا: رياح شديدة تقطع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل والمنشآت في البلاد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه للإمارات في زيارة سريعة اليوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه للإمارات في زيارة سريعة اليوم

إسرائيل تعتزم فرض قيود ملموسة على غير المطعمين ضد (كورونا)

إسرائيل تعتزم فرض قيود ملموسة على غير المطعمين ضد (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2022-2021

إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2022-2021

عورتاني يختتم مشاركته بقمة (وايز) في قطر

عورتاني يختتم مشاركته بقمة (وايز) في قطر

مؤسسة الحق تصدر بياناً في نهاية اقتراع انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الأولى

مؤسسة الحق تصدر بياناً في نهاية اقتراع انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الأولى

حزب الشعب يشارك في الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى ويفوز في عضوية العديد منها

حزب الشعب يشارك في الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى ويفوز في عضوية العديد منها

هيئة شؤون الأسرى: وقف عرض فيلم أميرة خطوة هامة والرواية الفلسطينية ستنتصر على أكاذيب الاحتلال

هيئة شؤون الأسرى: وقف عرض فيلم أميرة خطوة هامة والرواية الفلسطينية ستنتصر على أكاذيب الاحتلال

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

"الديمقراطية" تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

منوعات

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

&#34;أنا لسا بحب حسام حبيب&#34;.. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

"أنا لسا بحب حسام حبيب".. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

&#34;حلوة زي ما أنتي&#34;.. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

"حلوة زي ما أنتي".. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. &#34;حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان&#34;

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. "حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان"

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

عربي

مجلس النواب المصري يصدر بياناً بشأن منع كندا دخول المسافرين القادمين من القاهرة

مجلس النواب المصري يصدر بياناً بشأن منع كندا دخول المسافرين القادمين من القاهرة

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

الأردن: خمسة ملايين يورو من هولندا لبدء مشروع حصاد مياه الأمطار في شمال البلاد

الأردن: خمسة ملايين يورو من هولندا لبدء مشروع حصاد مياه الأمطار في شمال البلاد

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021