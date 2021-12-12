الصحة العالمية: اللقاحات المتوفرة حالياً فعالة ضد المتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأفادت رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن متحور (أوميكرون) له سرعة انتقال مقارنة مع دلتا، ويؤدي إلى مرض خطير، ولكن أكثر المرضى لديهم أعراض خفيفة.وتابعت: "أن شركة فايزر أعلنت أن لقاح فايزر فعال ضد متحور أوميكرون من خلال دراسة أجرتها الشركة"، لافتةً إلى أن اللقاحات توفر مناعة ضد (أوميكرون)، لذلك فإن الجرعة المعززة مهمة جدًا فى الوقاية من المتحور الجديد.وأضافت: "أن اللقاحات لا تمنع انتقال الفيروس، لذلك لابد من اتباع الاجراءات الاحترازية، موضحة أننا نشجع على تطوير اللقاحات"، مشيرة إلى أن تسع دول من 22 دولة وصلت إلى تلقيح 40% من السكان مع نهاية 2021، ولكن الدول الأخرى لم تقم سوى بتطعيم 10% فقط من سكانها.