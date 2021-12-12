شؤون فلسطينية

عورتاني يختتم مشاركته بقمة (وايز) في قطر

عورتاني يختتم مشاركته بقمة (وايز) في قطر
جانب من المشاركة
رام الله - دنيا الوطن
اختتم مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم الفلسطيني، مشاركته في القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) 2021، والتي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان: "ارفع صوتك، لنشيد مستقبلًا قوامه التعليم"؛ بحضور شخصيات تربوية وريادية وأكاديمية من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة الوزير؛ ممثلاً عن دولة فلسطين في هذه القمة التي تشكل صوتاً للجيل الشاب الذي تحمل العبء الأكبر نتيجة تحديات فرضتها جائحة (كوفيد – 19).

وشارك عورتاني في مؤتمر وزاري حواري سياساتي نظمته (وايز)؛ للحث على التعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات؛ لتحسين جودة التعليم وتحقيقها للتميز والإنصاف للجميع، واستعراض واقع التحديات الناتجة عن الجائحة وآليات التعاطي معها على مستوى الأنظمة التعليمية عالمياً، إذ قدم عرضاً حول التجربة الفلسطينية خلال الجائحة وما حققته من إنجازات وتدخلات على هذا الصعيد.

واجتمع وزير التربية بالرئيس التنفيذي لقمة (وايز) ستافروس يانوكا؛ إذ تم اطلاعه على بعض القضايا المتعلقة بالتعليم، وإمكانات الاستفادة من هذه القمة ومخرجاتها.

كما التقى الوزير بالرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع فهد السليطي؛ حيث بحث معه سُبل التعاون بين فلسطين والمؤسسة وتبني مبادرات شبابية واحتضانها، بحضور مجموعة من الشباب الفلسطيني وأصحاب مبادرات خاصة بالتعليم.

وبحث عورتاني مع وزيرة التربية والتعليم العالي القطرية بثينة النعيمي آفاق التعاون بين البلدين في مجال التعليم والاستفادة من الخبرات التربوية والأفكار الريادية، واستقدام المعلمين الفلسطينيين إلى قطر.

والتقى الوزير بنائب المدير العام للتخطيط في صندوق قطر للتنمية علي عبد الله الدباغ؛ للتباحث في سبل دعم تبني المدارس في القدس والأغوار والتي تعاني من سياسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

وعلى هامش القمة شارك عورتاني في عدة جلسات ولقاءات متخصصة بالتعليم؛ بحضور نخبة من الخبراء والرياديين والتربويين على مستوى دول العالم.




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