بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين





وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6 صباح غدٍ الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين، لافتة إلى أنها نشرت كشفاً جديداً لحملة الجوازات المصرية.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأحد، أن السفر سيكون للحافلتين التاسعة والعاشرة، بالإضافة الى المتأخرين من كشف المسافرين رقم (2021/41).