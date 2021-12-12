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مجلس النواب المصري يصدر بياناً بشأن منع كندا دخول المسافرين القادمين من القاهرة

مجلس النواب المصري يصدر بياناً بشأن منع كندا دخول المسافرين القادمين من القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في مصر، بياناً عاجلاً خلال الجلسة العامة صباح اليوم، والتي تعقد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، بشأن قرار الحكومة الكندية بإدراج مصر ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها إلى الأراضي الكندية، وذلك بعد ظهور متحور (أوميكرون) الجديد.

وقال درويش: "إن هذا القرار يمثل علامة استفهام كبيرة نرجو استيضاحها خاصة أن هذا القرار له تبعات وخاصة في حركة السياحة إلى مصر"، وفق (القاهرة 24).

وطالب درويش وزير الخارجية بالرد على هذا البيان العاجل والتواصل مع الحكومة الكندية، لمعرفة أسباب القرار ومدته وكيفية إلغائه وإفادتنا بما تم التوصل إليه.

وأشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تواصلت مع البرلمان الكندي، وأكدوا أن هذا القرار صادر من الحكومة الكندية.   

ومن جهة أخرى، بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.



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