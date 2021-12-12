روسيا: الولايات المتحدة تستخدم الخطاب العدواني تجاه موسكو



وذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية خلال مؤتمر صحفي، "لقد سمعنا الكثير من الخطاب العدواني في الأسابيع الأخيرة لسوء الحظ، هذا لا يخفف التوترات".



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده تعتزم إرسال قواتها إلى دول حلف الشمال الأطلسي المجاورة لروسيا، مبينا أن الخطوة الأميركية تأتي لمواجهة تحركات عسكرية روسية محتملة تجاه أوكرانيا.



رام الله - دنيا الوطنقال روسيا، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأميركية تمارس خطاباً عدائي تجاه روسيا، لافتة إلى أن ذلك لا يسهم في التخفيف من توتر العلاقات بين البلدين.