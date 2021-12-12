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المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام
الرئيس المصري- عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري  استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الأفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها.

ووجه السيسي، كلمة لرؤساء أجهزة الامن والاستخبارات الأفريقية، حيث رحب الرئيس المصري، برؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية خلال اجتماعاتهم بالقاهرة، وفق (اليوم السابع).

فيما تتسلم المخابرات العامة رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا) من رئيس المخابرات النيجيرية لمدة عام.

ويشار أن القاهرة تستضيف اليوم المؤتمر السابع عشر للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا).

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