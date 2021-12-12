دولي

المعلمون في إيران يحتجون للیوم الثاني مطالبين بتحسين الرواتب

المعلمون في إيران يحتجون للیوم الثاني مطالبين بتحسين الرواتب
رام الله - دنيا الوطن
نظم مدرسون وتربويون اعتصامًا ووقفات في 110 مدن إيرانية في 30 محافظة على الأقل من البلاد احتجاجًا على سوء الأحوال المعيشية وتدني الرواتب، وبحسب دعوة المعلمين، من المقرر أن تستمر هذه المسيرات الاحتجاجية يوم الاثنين.

وأثناء اعتصامهم، رفع المعلمون منشورات كتب عليها "قم أيها المعلم لإنهاء التمييز"، "إذلال المعلم، إذلال المجتمع"، "إضراب، تجمع، تنظيم حقنا غير القابل للتصرف"، "تصنيف كامل للرتب وتعديل الرواتب هو حقنا غير القابل للتصرف"، "إطلاق سراح المعلمين المسجونين”، “المعلم يقظ ويكره التمييز".

وحيا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعلمين والتربويين الأحرار المنتفضين في جميع أنحاء البلاد، ويدعو عموم المواطنين، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، إلى دعمهم، داعياً جميع اتحادات ونقابات المعلمين والتربويين والطلاب إلى إدانة التمييز وقمع المعلمين والتربويين ودعم مطالبهم.

وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية: "إن المعلمين الأحرار المنتفضين في أرجاء إيران يعكسون بهتاف "المعلم يموت ولايقبل المذلة"، و"لم يشهد شعب كل هذا الظلم قط" نداء عموم الشعب الإيراني الناقم والرافض لاضطهاد الملالي. 

وأضافت: "وأن خامنئي ورئيسي يهدران بحكومة إرهابية من عناصر الحرس والتعذيب ثروات الشعب الإيراني في إنتاج القنبلة والصواريخ والطائرات المسيّرة ويبقون المعلمين وشرائح أخرى من الشعب الإيراني تحت خط الفقر"، مؤكدة أن الانتفاضة والثورة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة ظلم واضطهاد الملالي وأن الفقر والفساد والغلاء والتمييز والاضطهاد يتم إنهائه بإمحاء كامل الدكتاتورية الدينية وتحقيق الديمقراطية وحكم الشعب الإيراني.

ويطالب المعلمين بالموافقة على لائحة تصنيف رتب المعلمين وتنفيذها بدقة، وتعديل رواتب جميع الوظائف على أساس العدل، ولا سيما معادلة المعاشات التقاعدية، وتنفيذ دقيق وكامل للمبدأ الثلاثين من الدستور فيما يتعلق بالتعليم المجاني.

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