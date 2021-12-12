دولي

مجموعة السبع الكبرى: أي اعتداء عسكري روسي ضد أوكرانيا سيواجه بعواقب قاسية

مجموعة السبع الكبرى: أي اعتداء عسكري روسي ضد أوكرانيا سيواجه بعواقب قاسية
رام الله - دنيا الوطن
دعت دول مجموعة السبع الكبرى، اليوم الأحد، روسيا لخفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية لحل الأزمة مع أوكرانيا، مؤكدة  "التزامها الكامل بسيادة أوكرانيا وحقها في تقرير مستقبلها".

وقال بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، عقب اجتماعهم في بريطانيا: "يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك من أن أي عدوان عسكري على أوكرانيا سيكون ثمنه باهظاً وعواقبه وخيمة".

وأضاف البيان: "متحدون في إدانة الحشود العسكرية الروسية والخطاب العدائي تجاه أوكرانيا، ونريد من روسيا أن توقف عدوانها فوراً".

في سياق متصل، قالت إليزابيث تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، إنه "كنا على استعداد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وندرس كل الخيارات".

وتضم مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا كما تضم ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي.

واستضافت بريطانيا اليوم اجتماعاً لوزراء خارجية المجموعة في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظرائه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا.

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