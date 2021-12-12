شؤون فلسطينية

حنا ناصر: نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات المحلية بلغت 66%

حنا ناصر: نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات المحلية بلغت 66%
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، نسبة المشاركين في عملية الاقتراع للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لعام 2021 في محافظات الضفة الغربية.

وأكد ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، أن نسبة الاقتراع بلغت 66% من أصحاب حق الاقتراع، لافتا إلى أنها جرت في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية.

وأشار إل أن العدد الإجمالي للمقترعين وصل الى 268,318، وبلغت نسبة الأوراق الصحيحة منها 96.5%، ونسبة الأوراق البيضاء 1.01%، والأوراق الباطلة 2.43%.

وأكد ناصر أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 70.9% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1,503 مقعداً، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.1%.

وفي السياق، أعرب حنا، عن آمله بأن يشارك قطاع غزة في الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، مؤكدا أنه يتم التواصل مع حركة حماس بشكل مستمر من أجل اجراء الانتخابات المحلية في غزة.

وقال: "الانتخابات المحلية هي مستوى مختلف عن الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس الوطني والتشريعي، ولكن إجراءها أمر مهم"، مشددا على ضرورة الذهاب الى الانتخابات العامة والا تبقى القدس هي المشكلة لمنعها.

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