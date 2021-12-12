شركة (REFORM) تصدر بياناً حول الاقتراع في الانتخابات المحلية المرحلة الأولى

رام الله - دنيا الوطنأجرت مؤسسة (REFORM) رصد لعملية الاقتراع للانتخابات المحلية المرحلة الأولى، والتي تشمل 154 هيئة محلية بواسطة مراقبيها المنتشرين في محافظات الضفة الغربية، وبصفتها من جهات الرقابة المعتمدة، وذلك منذ فتح المراكز الانتخابية الساعة السابعة صباحاً.وقالت: "تسير عملية الاقتراع بشكل جيد ومنظم وسلس في كافة المراكز التي تم الرقابة عليها ولم يسجل خروقات تؤدي الى عرقلة عملية الاقتراع او ارتكاب مخالفات تؤثر على النتيجة حتى الساعة الخامسة من ظهر اليوم".وأضافت: "تتابع مؤسسة REFORM سير عملية الاقتراع عبر مراقبينها المدربين وتشيد بأدائهم والتزامهم خلال عملية الرقابة على الانتخابات، لم تسجل حتى الساعة الخامسة من ظهر اليوم اية خروقات او اجراءات من طواقم لجنة الانتخابات بشكل يعيق او يعرقل عملية التصويت".ورصد التزام الأجهزة الأمنية وانتشارهم في المراكز الانتخابية ومدى التزامهم بالتعليمات والقانون وحياديتهم أثناء الاقتراع، وتؤكد مؤسسة REFORM أن كافة مراقبيها يتابعون عملية الاقتراع بشكل حثيث ومنتشرين في عدد من المراكز الانتخابية ويتابعون استمرار عملية الاقتراع والفرز.رغم سير عملية الاقتراع بشكل جيد إلا أنه رصد بعض التصرفات والإجراءات منها :1. استمرار الدعاية الانتخابية رغم توقفها من قبل بعض القوائم الانتخابية .2. دخول بعض المرشحين للمراكز والمحطات الانتخابية وتواجد ناخبين في ساحة المراكز الانتخابية .3. بعض القصور وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي من استخدام الكمامه او الكلفزات من قبل الناخبين وطالبت مسؤولي المراكز الانتخابية بمتابعة هذه المخالفات .4. استخدام الهواتف النقالة وادخاله الى المحطات الانتخابية من قبل بعض الناخبين لغرض تصوير أوراق الاقتراع.ودعت المؤسسة إلى الالتزام بالقانون ولوائح تنظيم الانتخابات والبروتوكول الصحي، وتتابع مؤسسة REFORM سير عملية الاقتراع بشكل حثيث، وستخاطب لجنة الانتخابات بنتائج تقريرها النهائي وتوصياتها.