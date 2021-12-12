العراق: إجلاء أكثر من 3500 مواطن من العالقين على الحدود البيلاروسية



وقال أحمد الصَحّاف، المُتحدث باسم الوزارة في بيان له، إن: "الوزارة تمكنت من تحقيق (9) رحلات للإجلاء من مينسك بواقع (3556) مسافراً وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأضاف أن "جهود الوزارة وسفارت العراق في موسكو ووارشو مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين ومنح جوازات المرور"، لافتاً إلى أن الوفود القنصليّة لاتزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة مينسك، وفي بولندا،وليتوانيا ولاتيفيا.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، كما منحت (383) جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم، في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا، بولندا حتى الآن.