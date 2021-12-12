هيئة شؤون الأسرى: وقف عرض فيلم أميرة خطوة هامة والرواية الفلسطينية ستنتصر على أكاذيب الاحتلال

عاطف أبو سيف

ليلى غنام

قدورة فارس

عصام بكر

مين شومان

ورحب الاجتماع بوقف عرض الفيلم وسحبه رسمياً وشطبه من العديد من المسابقات الدولية والاقليمية، مطالباً بالعمل على عرض أي أفلام في المستقبل على جهات الاختصاص، وتناولها من زاوية تسخير الفن في خدمة البعد النضالي التحرري للشعب الفلسطيني.



وثمن عالياً دور الأردن الشقيق رسمياً وشعبياً ووقفته الأصيلة في أطار المشاركات التي جرت وتمخض عنها وقف الفيلم مؤكدين رفضها لأي اساءة شخصية للممثلين أو أي تهديدات لهم بأي حال من الأحوال.



ووجه الاجتماع نداء عاجلاً للفنانين في بلادنا وفي الإقليم لمعالجة أية قضايا من شأنها التأثير سلبا على الصورة الحقيقية لنضال شعبنا ومطالبة الجهات المختصة بتنظيم قطاع المرئي والمسموع.



وأرسل رسالة اعتزار للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، أبطال و ماجدات فلسطين الذين يواجهون ظلم الاحتلال، يوجه رسالته للعالم من اجل انقاذ حياتهم وتأكيد إلزام دولة الاحتلال بوقف حملات قمعها بحقهم والالتزام بالقانون الدولي.





رام الله - دنيا الوطنتداعت العديد من الجهات والمؤسسات والقوى لاجتماع عقد فيمقر هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ناقش باهتمام كبير ما جرى حول هذا الفيلم والجهود التي أفضت لوقفه.وأكد الاجتماع الذي حضره وشارك فيه واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ووزير الثقافة، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، ورئيس نادي الاسير الفلسطيني، وممثل القوى الوطنية والإسلامية، وأرئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى على عدة أمور.