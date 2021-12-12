هيئة شؤون الأسرى: وقف عرض فيلم أميرة خطوة هامة والرواية الفلسطينية ستنتصر على أكاذيب الاحتلال
تداعت العديد من الجهات والمؤسسات والقوى لاجتماع عقد في
مقر هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ناقش باهتمام كبير ما جرى حول هذا الفيلم والجهود التي أفضت لوقفه.
وأكد الاجتماع الذي حضره وشارك فيه واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعاطف أبو سيف وزير الثقافة، وليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، و قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني، وعصام بكر ممثل القوى الوطنية والإسلامية، وأمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى على عدة أمور.
ورحب الاجتماع بوقف عرض الفيلم وسحبه رسمياً وشطبه من العديد من المسابقات الدولية والاقليمية، مطالباً بالعمل على عرض أي أفلام في المستقبل على جهات الاختصاص، وتناولها من زاوية تسخير الفن في خدمة البعد النضالي التحرري للشعب الفلسطيني.
وثمن عالياً دور الأردن الشقيق رسمياً وشعبياً ووقفته الأصيلة في أطار المشاركات التي جرت وتمخض عنها وقف الفيلم مؤكدين رفضها لأي اساءة شخصية للممثلين أو أي تهديدات لهم بأي حال من الأحوال.
ووجه الاجتماع نداء عاجلاً للفنانين في بلادنا وفي الإقليم لمعالجة أية قضايا من شأنها التأثير سلبا على الصورة الحقيقية لنضال شعبنا ومطالبة الجهات المختصة بتنظيم قطاع المرئي والمسموع.
وأرسل رسالة اعتزار للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، أبطال و ماجدات فلسطين الذين يواجهون ظلم الاحتلال، يوجه رسالته للعالم من اجل انقاذ حياتهم وتأكيد إلزام دولة الاحتلال بوقف حملات قمعها بحقهم والالتزام بالقانون الدولي.
وثمن عالياً دور الأردن الشقيق رسمياً وشعبياً ووقفته الأصيلة في أطار المشاركات التي جرت وتمخض عنها وقف الفيلم مؤكدين رفضها لأي اساءة شخصية للممثلين أو أي تهديدات لهم بأي حال من الأحوال.
ووجه الاجتماع نداء عاجلاً للفنانين في بلادنا وفي الإقليم لمعالجة أية قضايا من شأنها التأثير سلبا على الصورة الحقيقية لنضال شعبنا ومطالبة الجهات المختصة بتنظيم قطاع المرئي والمسموع.
وأرسل رسالة اعتزار للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، أبطال و ماجدات فلسطين الذين يواجهون ظلم الاحتلال، يوجه رسالته للعالم من اجل انقاذ حياتهم وتأكيد إلزام دولة الاحتلال بوقف حملات قمعها بحقهم والالتزام بالقانون الدولي.
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