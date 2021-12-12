شؤون فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أدان صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) استمرار دولة الاحتلال في سياستها القائمة على ابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس الشرقية والتي كان آخرها افتتاح النفق الجنوبي الثاني لربط مستوطنات جنوب الضفة بالقدس المحتلة والمخطط الاستيطاني الاستعماري لتوسيع مستوطنة "غوش عتصيون" بـ 3790 وحدة استيطانية جديدة.

وقال في تصريح له، اليوم الأحد: " إن حكومة الاحتلال تعمل على منع إقامة دولة فلسطينية بشكل ممنهج من خلال استمرارها في إجراءات الضم والتوسع ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 في انتهاك صارخ لقرارات
الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

كما وأكد رأفت على أن القيادة الفلسطينية تتابع العمل مع المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بالقرارات الدولية وإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني الاستعماري للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن العمل متواصل مع روسيا الاتحادية والصين الشعبية والاتحاد الأوروبي ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات عملية والتوجه لعقد مؤتمر دولي للسلام من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفقا للقرارات الأممية ذات الشأن.

وأوضح في ذات الشأن أن المجلس المركزي الذي سيعقد الشهر القادم سيناقش كل الإجراءات الإسرائيلية وسيعمل على وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي باعتبار كل الاتفاقيات مع إسرائيل قد انتهت.

وفي سياق آخر طالب رأفت حركة (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، بالسماح بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والمحلية التي ستعقد في آذار/ مارس القادم بالمحافظات الجنوبية بالتزامن مع عقدها في المحافظات الشمالية،
مؤكدا على أن الفصائل تعمل بشكل حثيث من أجل إجراء العملية الانتخابية في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

المالية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم

المالية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم

حنا ناصر: نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات المحلية بلغت 66%

حنا ناصر: نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات المحلية بلغت 66%

مؤسسة الحق تصدر بياناً في نهاية اقتراع انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الأولى

مؤسسة الحق تصدر بياناً في نهاية اقتراع انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الأولى

شركة (REFORM) تصدر بياناً حول الاقتراع في الانتخابات المحلية المرحلة الأولى

شركة (REFORM) تصدر بياناً حول الاقتراع في الانتخابات المحلية المرحلة الأولى

حزب الشعب يشارك في الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى ويفوز في عضوية العديد منها

حزب الشعب يشارك في الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى ويفوز في عضوية العديد منها

هيئة شؤون الأسرى: وقف عرض فيلم أميرة خطوة هامة والرواية الفلسطينية ستنتصر على أكاذيب الاحتلال

هيئة شؤون الأسرى: وقف عرض فيلم أميرة خطوة هامة والرواية الفلسطينية ستنتصر على أكاذيب الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

"الديمقراطية" تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة الحق تصدر بياناً في نهاية اقتراع انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الأولى

مؤسسة الحق تصدر بياناً في نهاية اقتراع انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الأولى

حزب الشعب يشارك في الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى ويفوز في عضوية العديد منها

حزب الشعب يشارك في الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى ويفوز في عضوية العديد منها

هيئة شؤون الأسرى: وقف عرض فيلم أميرة خطوة هامة والرواية الفلسطينية ستنتصر على أكاذيب الاحتلال

هيئة شؤون الأسرى: وقف عرض فيلم أميرة خطوة هامة والرواية الفلسطينية ستنتصر على أكاذيب الاحتلال

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

"الديمقراطية" تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

منوعات

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

&#34;أنا لسا بحب حسام حبيب&#34;.. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

"أنا لسا بحب حسام حبيب".. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

&#34;حلوة زي ما أنتي&#34;.. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

"حلوة زي ما أنتي".. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. &#34;حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان&#34;

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. "حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان"

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

عربي

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

الأردن: خمسة ملايين يورو من هولندا لبدء مشروع حصاد مياه الأمطار في شمال البلاد

الأردن: خمسة ملايين يورو من هولندا لبدء مشروع حصاد مياه الأمطار في شمال البلاد

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر