"المرور" بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع.وقالت "المرور"، في تصريح مقتضب: "إن الطفل (سعدي حمودة ولود) البالغ من العمر عاماً واحداً، توفي جراء دهسه من قبل "تركتور" زراعي في منطقة بئر النعجة غربي محافظة شمال غزة".وأضافت المرور أنه فتح قضية في الحادث، حيث تم حجز "التركتور" وتوقيف سائقه (ع، ن) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.يذكر أن والد الطفل، الشاب (حمودة طليع ولود) 25 عاماً، توفي بتاريخ الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إثر حادث سير آخر جراء تصادم دراجة نارية مع شاحنة بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.وارتفع عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير في قطاع غزة إلى ثماني وفيات منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حتى اليوم.