"الديمقراطية" تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا





وتابعت: "أكد أبو سرور على الحقوق التي يتمتع بها الشعب الكوبي من أمن، صحة و تعليم، على غرار شعوب العالم الأخرى رغم الحصار الأمريكي للجزيرة والتصرفات المناهضة لحقوق الإنسان من قبل حكومة الولايات المتحدة في كثير من دول العالم و بالذات ضد كوبا".





رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه "إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان، شارك محمد أبو سرور ممثل الجبهة الديمقراطية في كوبا بالمنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية للدفاع عن الشعوب مع فرناندو غونزاليز رئيس المؤسسة الكوبية للصداقةمع الشعوب و البطل القومي لجمهورية كوبا".وأضافت: "قدم أبو سرور رسالته بجانب العديد من المنظمات التقدمية، اليسارية و العالمية لصالح الشعوب التقدمية وحقوق الإنسان والمناهضة للإمبريالية العالمية"