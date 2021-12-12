بلدية غزة تتحدث عن نظام جديد حول الباعة المتجولين.. ما تفاصيله؟

رام الله - دنيا الوطنكشف المهندس حسين عودة، مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة، أن البلدية في طور الاعتماد النهائي لنظام جديد يهدف الي تنظيم كافة الباعة المتجولين بمدينة غزة للحد من الازدحامات ووقف اشغال الأرصفة والطرقات تحت غطاء قانوني.وتوقع عودة، في تصريحات لإذاعة (صوت الاقصى)، اليوم الأحد، أن يبدأ تنفيذ النظام، مع بداية العام المقبل، حيث سيتم منح كافة الباعة المتجولين رخص مجانية تسمح لهم بالتحرك والتنقل وفق قواعد محددة".وقال: "النظام الجديد يُتيح للباعة تسجيل أسمائهم وبياناتهم لدى البلدية، لضمان حصولهم على التعليمات والتوجيهات اللازمة في إطار القانون بيحت يكون لكل بائع له رقم معّرف به تساعد المشتكى في الوصول اليه حال تسببه بأي خلل بالنظام وتقديم شكوى للبلدية لمتابعته وتصحيح الخلل".وأضاف عودة: "اشغال الباعة المتجولين للأرصفة والطرقات مخالف للقانون لأنها تسبب إعاقة للحركة المرورية والاضرار بالمصلحة العامة للمواطنين ومكاره صحية".