شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجهين للزيارة في (النقب) و(عوفر)

الاحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجهين للزيارة في (النقب) و(عوفر)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم في سجني (النقب) و(عوفر)، بادّعاء عدم تلقّيهم للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

ونقل نادي الأسير، عن عائلات الأسرى قولهم: "إنّ العديد منهم تلقّوا بالفعل اللقاح، ولكنّ الحاجز المقام على أراضي بلدة "نعلين" قام بإنزالهم من حافلات الصّليب الأحمر التي تقلهم، وأطلق عليهم قنابل الصّوت".

وأشار إلى أنه وحتى بعد تلقّي عائلات الأسرى للقاح سابقاً فرض الاحتلال تعقيدات إضافية على الزيارة، واستغل الوباء لفرض المزيد من الحرمان، وتحويل بعض الإجراءات المؤقتة إلى سياسات ثابتة.

وطالب نادي الأسير الصليب الأحمر الدولي الذي يتولى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات بأخذ دوره الحقيقي في تأمين زيارة الأهالي دون عراقيل.

أخبار ذات صلة

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

"الديمقراطية" تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

بلدية غزة تتحدث عن نظام جديد حول الباعة المتجولين.. ما تفاصيله؟

بلدية غزة تتحدث عن نظام جديد حول الباعة المتجولين.. ما تفاصيله؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجميد أنشطتها الاستيطانية

الخارجية الفلسطينية تطالب بتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجميد أنشطتها الاستيطانية

جمعية وكلاء السياحة والسفر بغزة تصدر بياناً حول احتكار شركة واحدة لإصدار التأشيرات التركية

جمعية وكلاء السياحة والسفر بغزة تصدر بياناً حول احتكار شركة واحدة لإصدار التأشيرات التركية

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

"الديمقراطية" تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

&#34;صامدون&#34; تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

"صامدون" تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

منوعات

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

&#34;أنا لسا بحب حسام حبيب&#34;.. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

"أنا لسا بحب حسام حبيب".. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

&#34;حلوة زي ما أنتي&#34;.. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

"حلوة زي ما أنتي".. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. &#34;حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان&#34;

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. "حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان"

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

عربي

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة