الاحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجهين للزيارة في (النقب) و(عوفر)

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير، اليوم الأحد، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم في سجني (النقب) و(عوفر)، بادّعاء عدم تلقّيهم للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).ونقل نادي الأسير، عن عائلات الأسرى قولهم: "إنّ العديد منهم تلقّوا بالفعل اللقاح، ولكنّ الحاجز المقام على أراضي بلدة "نعلين" قام بإنزالهم من حافلات الصّليب الأحمر التي تقلهم، وأطلق عليهم قنابل الصّوت".وأشار إلى أنه وحتى بعد تلقّي عائلات الأسرى للقاح سابقاً فرض الاحتلال تعقيدات إضافية على الزيارة، واستغل الوباء لفرض المزيد من الحرمان، وتحويل بعض الإجراءات المؤقتة إلى سياسات ثابتة.وطالب نادي الأسير الصليب الأحمر الدولي الذي يتولى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات بأخذ دوره الحقيقي في تأمين زيارة الأهالي دون عراقيل.