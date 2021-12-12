الصحة العالمية: غير متلقي اللقاح أكثر عرضة لدخول المستشفى بـ17 مرة

جميلة الراعبي،

رام الله - دنيا الوطنقالتممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن ، اليوم الأحد، إن المطاعيم أثبتت مدى مأمونيتها وفعاليتها في تقليل شدة المرض بفيروس (كورونا) المستجد والوفاة في حالة الإصابة بالفيروس، وذلك بعد إعطاء أكثر من 8 مليارات جرعة لقاح.وأضافت عبر فيديو: "أن غير المطعمين هم أكثر عرضة لدخول المستشفى بـ 10 إلى 17 مرة، كما أنهم أكثر عرضة بعشر مرات للوفاة عند الإصابة بكورونا، مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل".وتابعت الراعبي: "%82 من الحالات المدخلة في المستشفيات و87% من الوفيات كانت بين غير المطعمين"، داعية إلى توحيد الجهود في سبيل احتواء جائحة (كورونا).