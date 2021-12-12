"المرور" بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، تحرير 47 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة.وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 26 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، و14 مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب ثلاث مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، وأربع مخالفات قطع للإشارة الضوئية.وأوضحت شرطة المرور أنها "تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا"، لافتة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.