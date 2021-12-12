كندا: رياح شديدة تقطع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل والمنشآت في البلاد



وأضافت الشركة: "أن التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق، وأنها تتوقع مزيداً من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح"، وفق (روسيا اليوم).



وبالرغم عودة الكهرباء إلى حوالي 78 ألف عميل، فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء.



بدورها، حذرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.







رام الله - دنيا الوطنقالت شركة (هايدرو وان) للكهرباء بإن رياحاً شديدة هبت على إقليم أونتاريو الكندي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة.