رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه للإمارات في زيارة سريعة اليوم





وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإنه "في وقت لاحق من اليوم من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيعقد مع ولي العهد الإماراتي اجتماعاً قصيراً وبعد ذلك سيعود إلى إسرائيل".



وأوضحت أنه كان من المفترض أن تكون هذه الرحلة برفقة صحفيين، لكن مكتب رئيس الوزراء قرر إلغاء مشاركتهم بسبب فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يغادر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، في زيارة سريعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.