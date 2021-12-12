التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

رام الله - دنيا الوطنتابع اقتتاح مراكز الاقتراع مراقبي اللجنة الاهلية لمراقبة الانتخابات المنتشرين في 150 مركز اقتراع، في 120 موقع، من أصل 154 هيئة محلية، وشهد موقع واحد في محافظة جنين عدم مشاركة أي ناخب في العملية الانتخابية.وحيت اللجنة الأهلية جهود موظفي لجنة الانتخابات المركزية وطواقم مراكز الاقتراع على جهودهم في انجاح يوم الانتخابات، بالمجمل سارت العملية الانتخابية بشكل سلس دون مخالفات جوهرية من الممكن ان تؤثر على نتيجة الانتخابات.سجلت اللجنة الأهلية مجموعة من الخروقات التي تمت في يوم الاقتراع:1. لم تقم طواقم مراكز الاقتراع الالتزام بوضع اشارات تدل على مراكز الاقتراع، في معظم المراكز التي راقب عليها متطوعي اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات.2. استمرار مظاهر الدعاية باب مراكز الاقتراع وداخل ساحات مراكز الاقتراع من قبل ممثلي القوائم الانتخابية والمرشحين في معظم مراكز الاقتراع.3. ما زالت طواقم مراكز الاقتراع في بعض المناطق مثل محافظة الخليل وطولكرم ونابلس تتعامل مع ساحات المدارس على انها خارج مراكز الاقتراع وهذا سبب الكثير من المشاحنات، واتاح للقوائم ممارسة الدعاية الانتخابية، وكان من الممكن ان يشكل وجود العدد الكبير من الناخبين والقوائم خطر على العملية الانتخابية.4. لم تلتزم طواقم مراكز الاقتراع في العديد من المراكز بوضع اللوحات الارشادية للناخبين، بعكس ما جاء في اجراءات الاقتراع والفرز.5. لم تلتزم طواقم مراكز الاقتراع بوضع سجل الناخبين الورقية قي ساحات المركز، واستعاضت عنه بجهاز التابلت مع العلم ان دليل اجراءات لاقتراع والفرز ينص على السجل الورقي علما ان جهاز التابلت المستخدم لهذا الغرض تعطل في اكثر من مركز .6. هناك العديد من محطات الاقتراع الضيقة لا يوجد فيها امكانية لتنفيذ العملية كيفما يجب وبمساحة تتيح تنفيذ عملية الاقتراع بسلاسة ودون ضغط بالمكان.7. رغم تشديد لجنة الانتخابات المركزية في دليل اجراءات الاقتراع والفرز على اهمية الالتزام بالاجراءات الصحية، الا ان اللجان لم تلتزم بتطبيق البروتوكول الصحي في كل المراكز بنفس المستوى.8.لم تلتزم لجان مراكز الاقتراع باخذ الهواتف الخاصة من الناخبين مما حدا في بعض الناخبين الى تصوير ورقة الاقتراع في اكثر مركز.9. رغم اعلان لجنة الانتخابات المركزية عن موائمة مراكز الاقتراع لتسهيل دخول المعاقين إلا ان مراقبي اللجنة الاهلية سجلوا العديد من الخروقات التي تتعلق بعدم موائمة مراكز الاقتراع، وفي بعض المركز تم استخدام الطابق الثاني.10. سجلت بعض مراكز الاقتراع دخول رجال امن الى مراكز الاقتراع، ولم تقم الطواقم بمنعهم رغم ان الاجراءات واضحة بعدم السماح بدخول رجال الامن باسلحتهم الى مراكز الاقتراع.11. قام البعض من طواقم الشرطة بدور ضابط الطابور مما خلق بعض الاشكاليات مع لجان مراكز الاقتراع. ولم تكن الادوار المحددة الى افراد الشرطة واضحة لهم.12. قام بعض وكلاء القوائم المرشحة بالتدخل في عمل لجان مراكز الاقتراع بشكل مخالف للادوار المحددة للوكلاء.13. شهدت عملية الاقتراع اليوم السبت الموافق 11-12-2021 مخالفة صحية حيث تم احضار مصابة كورونا من المشفى الى مركز الاقتراع في دير سامت-الخليل، تعريض حياة الناخبين والطواقم والمراقبين والوكلاء الى الخطر.14. شهدت العديد من مراكز الاقتراع ما يطلق عليه الامية السياسية خلال هذه الانتخابات المحلية، حيث قام العديد من الناخبين بإدعاء الامية واصطحاب مرافق لمساعدته رغم معرفة ان الشخص غير امي مما يستدعي تحديث الاجراءات الخاصة باليات تحديد من هو/ي الامي/ة.15. بعض مراكز الاقتراع تدخل من قبل الشرطة في فض نزاعات بين وكلاء القوائم، وفي موقع آخر تم اطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على الناخبين امام مركز الاقتراع.16. في ساعات ما بعد العصر كانت القاعات باردة، واشتكى بعض اعضاء لجان مراكز الاقتراع من برودة الجو، حيث لم تكن وسائل التدفئة متاحة.17. في ساعات المساء ايضا ظهر الحاجة الى اضائة اضافية لما هو موجود، فكانت الكثير من المراكز لا تتوفر فيها الاضافة الكافية.18. وفي مرة اخرى شكلت بطاقات المراقبين مسألة خلافية بخصوص ختم اللجنة على بطاقات الرقابة، وبعد تدخل المكتب التنفيذي لجنة الانتخابات المركزية-المقر العام تم السماح للمراقبين بالدخول.التوصيات1. فحص مراكز الاقتراع قبل اختبارها للتاكد من صلاحية المدرسة لتكون مركزأ للاقتراع.2. أهمية تطوير وسائل التدريب الخاصة بطواقم ورؤساء مراكز الاقتراع للالمام وفهم اليات تنفيذ دليل اجراءات الاقتراع والفرز.3. التأكد من تدريب افراد الشرطة امام مراكز الاقتراع بمعرفة دورهم المحدد، وكذلك آلية التعامل مع الحالات التي من الممكن ان تحدث امام مراكز الاقتراع.4. أهمية التاكد من اخلاء الناخبين من داخل ساحات مراكز الاقتراع.5. أهمية التأكد من الاضائة في مراكز الاقتراع.6. اعتماد الطوابق الاولى من مراكز الاقتراع للتأكد من موائمتها للمعاقين ولكبار السن.7. أهمية التأكد من تطبيق اجراءات السلامة بصرامة في كافة مراكز الاقتراع.8. أهمية التطبيق الصارم لمسألة الهاتف لدى الناخبين ومنع ادخاله الى حجر الاقتراع.