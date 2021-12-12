شؤون فلسطينية

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تابع اقتتاح مراكز الاقتراع مراقبي اللجنة الاهلية لمراقبة الانتخابات المنتشرين في 150 مركز اقتراع، في 120 موقع، من أصل 154 هيئة محلية، وشهد موقع واحد في محافظة جنين عدم مشاركة أي ناخب في العملية الانتخابية.

وحيت اللجنة الأهلية جهود موظفي لجنة الانتخابات المركزية وطواقم مراكز الاقتراع على جهودهم في انجاح يوم الانتخابات، بالمجمل سارت العملية الانتخابية بشكل سلس دون مخالفات جوهرية من الممكن ان تؤثر على نتيجة الانتخابات.

سجلت اللجنة الأهلية مجموعة من الخروقات التي تمت في يوم الاقتراع:

1. لم تقم طواقم مراكز الاقتراع الالتزام بوضع اشارات تدل على مراكز الاقتراع، في معظم المراكز التي راقب عليها متطوعي اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات.

2. استمرار مظاهر الدعاية باب مراكز الاقتراع وداخل ساحات مراكز الاقتراع من قبل ممثلي القوائم الانتخابية والمرشحين في معظم مراكز الاقتراع.

3. ما زالت طواقم مراكز الاقتراع في بعض المناطق مثل محافظة الخليل وطولكرم ونابلس تتعامل مع ساحات المدارس على انها خارج مراكز الاقتراع وهذا سبب  الكثير من المشاحنات، واتاح للقوائم ممارسة الدعاية الانتخابية، وكان من الممكن ان يشكل  وجود العدد الكبير من الناخبين والقوائم خطر على العملية الانتخابية.

4. لم تلتزم طواقم مراكز الاقتراع في العديد من المراكز بوضع اللوحات الارشادية للناخبين، بعكس ما جاء في اجراءات الاقتراع والفرز.

5. لم تلتزم طواقم مراكز الاقتراع بوضع سجل الناخبين الورقية قي  ساحات المركز، واستعاضت عنه بجهاز التابلت مع العلم ان دليل اجراءات لاقتراع والفرز ينص على السجل الورقي علما ان جهاز التابلت المستخدم لهذا الغرض  تعطل في اكثر من مركز .

6. هناك العديد من محطات الاقتراع الضيقة لا يوجد فيها امكانية لتنفيذ العملية كيفما يجب وبمساحة تتيح تنفيذ عملية الاقتراع بسلاسة ودون ضغط بالمكان.

7. رغم تشديد لجنة الانتخابات المركزية في دليل اجراءات الاقتراع والفرز على اهمية الالتزام بالاجراءات الصحية، الا ان اللجان لم تلتزم  بتطبيق البروتوكول الصحي في كل المراكز بنفس المستوى.

8.لم تلتزم لجان مراكز الاقتراع باخذ الهواتف الخاصة من الناخبين مما حدا في بعض الناخبين الى تصوير ورقة الاقتراع في اكثر مركز.

9. رغم اعلان لجنة الانتخابات المركزية عن موائمة مراكز الاقتراع لتسهيل دخول المعاقين إلا ان مراقبي اللجنة الاهلية سجلوا العديد من الخروقات التي تتعلق بعدم موائمة مراكز الاقتراع، وفي بعض المركز تم استخدام الطابق الثاني.

10. سجلت بعض مراكز الاقتراع دخول رجال امن الى مراكز الاقتراع، ولم تقم الطواقم بمنعهم رغم ان الاجراءات واضحة بعدم السماح بدخول رجال الامن باسلحتهم الى مراكز الاقتراع.

11. قام البعض من طواقم الشرطة بدور ضابط الطابور مما خلق بعض الاشكاليات مع لجان مراكز الاقتراع. ولم تكن الادوار المحددة الى افراد الشرطة واضحة لهم.

12. قام بعض وكلاء القوائم المرشحة بالتدخل في عمل لجان مراكز الاقتراع بشكل مخالف للادوار المحددة للوكلاء.

13. شهدت عملية الاقتراع اليوم السبت الموافق 11-12-2021 مخالفة صحية حيث تم احضار مصابة كورونا من المشفى الى مركز الاقتراع في دير سامت-الخليل،  تعريض حياة الناخبين والطواقم والمراقبين والوكلاء الى الخطر.

14. شهدت العديد من مراكز الاقتراع ما يطلق عليه الامية السياسية خلال هذه الانتخابات المحلية، حيث قام العديد من الناخبين بإدعاء الامية واصطحاب مرافق لمساعدته رغم معرفة ان الشخص غير امي مما يستدعي تحديث الاجراءات الخاصة باليات تحديد من هو/ي الامي/ة.

15. بعض مراكز الاقتراع تدخل من قبل الشرطة في فض نزاعات بين وكلاء القوائم، وفي موقع آخر تم اطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على الناخبين امام مركز الاقتراع.

16. في ساعات ما بعد العصر كانت القاعات باردة، واشتكى بعض اعضاء لجان مراكز الاقتراع من برودة الجو، حيث لم تكن وسائل التدفئة متاحة.

17. في ساعات المساء ايضا ظهر الحاجة الى اضائة اضافية لما هو موجود، فكانت الكثير من المراكز لا تتوفر فيها الاضافة الكافية.

18. وفي مرة اخرى شكلت بطاقات المراقبين مسألة خلافية بخصوص ختم اللجنة على بطاقات الرقابة، وبعد تدخل المكتب التنفيذي لجنة الانتخابات المركزية-المقر العام تم السماح للمراقبين بالدخول.

التوصيات

1. فحص مراكز الاقتراع قبل اختبارها للتاكد من صلاحية المدرسة لتكون مركزأ للاقتراع.

2. أهمية تطوير وسائل التدريب الخاصة بطواقم ورؤساء مراكز الاقتراع للالمام وفهم اليات تنفيذ دليل اجراءات الاقتراع والفرز.

3. التأكد من تدريب افراد الشرطة امام مراكز الاقتراع بمعرفة دورهم المحدد، وكذلك آلية التعامل مع الحالات التي من الممكن ان تحدث امام مراكز الاقتراع.

4. أهمية التاكد من اخلاء الناخبين من داخل ساحات مراكز الاقتراع.

5. أهمية التأكد من الاضائة في مراكز الاقتراع.

6. اعتماد الطوابق الاولى من مراكز الاقتراع للتأكد من موائمتها للمعاقين ولكبار السن.

7. أهمية التأكد من تطبيق اجراءات السلامة بصرامة في كافة مراكز الاقتراع.

8. أهمية التطبيق الصارم لمسألة الهاتف لدى الناخبين ومنع ادخاله الى حجر الاقتراع.

أخبار ذات صلة

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

"الديمقراطية" تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

بلدية غزة تتحدث عن نظام جديد حول الباعة المتجولين.. ما تفاصيله؟

بلدية غزة تتحدث عن نظام جديد حول الباعة المتجولين.. ما تفاصيله؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجميد أنشطتها الاستيطانية

الخارجية الفلسطينية تطالب بتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجميد أنشطتها الاستيطانية

الاحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجهين للزيارة في (النقب) و(عوفر)

الاحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجهين للزيارة في (النقب) و(عوفر)

جمعية وكلاء السياحة والسفر بغزة تصدر بياناً حول احتكار شركة واحدة لإصدار التأشيرات التركية

جمعية وكلاء السياحة والسفر بغزة تصدر بياناً حول احتكار شركة واحدة لإصدار التأشيرات التركية

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

رأفت: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً بحادث دهس شمالي القطاع

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

"الديمقراطية" تشارك في المنتدى الرقمي العالمي المناهض للإمبريالية وللدفاع عن الشعوب في كوبا

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

التقرير الأولي للجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات ليوم الاقتراع

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

&#34;صامدون&#34; تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

"صامدون" تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

منوعات

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

&#34;أنا لسا بحب حسام حبيب&#34;.. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

"أنا لسا بحب حسام حبيب".. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

&#34;حلوة زي ما أنتي&#34;.. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

"حلوة زي ما أنتي".. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. &#34;حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان&#34;

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. "حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان"

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

عربي

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة