غزة: خمس حالات وفاة و74 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل خمس حالات وفاة، و74 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما سجلت 60 حالة تعافي بعد إجراء 465 فحصاً مخبرياًوأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي للحالة الوبائية، أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 188393 إصابة، والحالات النشطة بلغت 1575 حالة، فيما وصل الإجمالي التراكمي للوفيات 1667 حالة.وأشارت الوزارة، إلى أن الإجمالي التراكمي لحالات التعافي بلغ 185151 حالة، فيما تحتاج 60 حالة إلى رعاية طبية في المستشفى، وسجل 37 حالة خطيرة وحرجة.وقالت الوزارة: إن عدد التطعيمات التي وصلت إلى قطاع غزة بلغ 1606760جرعة، فيما تلقى 518471 شخصاً التطعيم.