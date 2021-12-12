إسرائيل تعتزم فرض قيود ملموسة على غير المطعمين ضد (كورونا)

نفتالي بينيت،



وقرر رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل في جلسة الليلة الماضية حول (الكورونا)، إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول الحمراء خلال الأيام المقبلة، وفق قناة (كان) الإسرائيلية.



فيما وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في إسرائيل بمتحور (أوميكرون) إلى خمس وخمسين، 40% منهم إما مطعمون أو متعافون بعد المرض.





رام الله - دنيا الوطنأمررئيس الوزراء الإسرائيلي بفرض الشارة الخضراء على المجمعات التجارية، وطالب بتسريع حملة التطعيم، وذلك لنيته لفرض سلسلة من القيود على غير المطعمين.