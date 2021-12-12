شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ كافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى

مجدلاني يهنئ كافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
تقدم  أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالتهنئة لكافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى، وقال أن الأجواء الديمقراطية واختيار أبناء شعبنا لمن يمثلهم في تلك المجالس المحلية والبلدية حق قانوني ودستوري.

وقال: "مجدلاني لقد خاض رفاقنا في العشرات من المواقع هذه الانتخابات سواء بقوائم خاصة بالجبهة أو ضمن تحالفات وطنية وعائلية وحققوا النجاح وثقة أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن المشاركة الواسعة من أبناء الشعب تصويتاً وترشحاً في هذه الانتخابات يؤكد على الوعي المجتمعي والتطلع نحو ممارسة حقهم الانتخابي ولاسيما أنها انتخابات ذات طابع خدماتي للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.

وأضاف مجدلاني: "تبقى هذه الفرحة ناقصة في ظل منع حكومة الأمر الواقع في غزة أبناء شعبنا من اجراء الانتخابات المحلية"، مؤكداً بأن نهج الديمقراطية والحرية والتنافس والتعددية السياسية والفكرية الذي دافعت ومازالت تدافع عنه منظمة التحرير الفلسطينية هو الذي يلاقي الالتفاف الجماهيري وهذا ما أكدته نتائج هذه الانتخابات.

وأشاد بنزاهة لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها وكذلك بروح التنافس بين كافة القوائم وبأبناء شعبنا في كافة القرى والبلدات التي شهدت هذا العرس الديمقراطي بكل محبة وتسامح متطلعين لبناء مجتمع محلي قادر على خدمة اهله وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال وإجراءاته العنصرية.

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