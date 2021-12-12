شؤون فلسطينية

التربية واليونيسف تختتمان دورة تدريبية حول توظيف السرد القصصي

التربية واليونيسف تختتمان دورة تدريبية حول توظيف السرد القصصي
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع منظمة اليونيسف، دورة تدريبية لمجموعة من المشرفين التربويين ومشرفي رياض الأطفال، حول توظيف السرد القصصي واستراتيجيات تدريس القصة في المناهج التعليمية. 

جاء ذلك بمشاركة،  ثروت زيد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، وصادق الخضور الوكيل المساعد مدير عام التعليم العام.

وفي هذا السياق، أكد زيد أهمية هذه الدورة التي تعنى بتجويد الممارسات التعلمية التعليمية؛ مشيداً بدور المشرف التربوي في تطوير المنتجات التعلمية، لافتاً لضرورة توفير التعليم بشكل منصف ولجميع الطلبة دون تمييز، وتحقيق تعلم نوعي في بيئة تعليمية جاذبة تعزز تقدير الذات وتقبل الآخرين على قاعدة الحق
والواجب، وتؤسس معاني المواطنة المسؤولة.

من جانبه، شدد الخضور على أهمية وجود ترابط ما بين مرحلة المدرسة وما قبلها، مؤكداً على تبني استراتيجيات لتحقيق الترابط وفق منهجيات واضحة المعالم، تتضمن نشاطات القراءة، لتعزيز التوجهات الإيجابية بأدوات نوعية تعمل على توظيف السرد
القصصي، وتنمية الذكاء العاطفي عند الطلبة، لافتاً إلى أهمية القراءة والكتابة لطلبة الصفوف الأساسية الأولى والتعرف على أنواع القصة ومعاييرها ومدى انسجامها مع قصص الأطفال، وما تحققه من تنمية خيال الطلبة وتثير تفكيرهم والرغبة في استكشاف الحقائق والمعلومات.

وشارك في عملية التدريب المشرفون التربويون ماجد أبو داود، ووفاء زبادي، ويوسف طيطي، كما نسق للدورة عاهد عياش من الإدارة العامة للإشراف، ووفاء عاشور من الادارة العامة للتعليم العام.

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