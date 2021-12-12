تركيا تعلن نجاح أول طائرة مسيرة في العالم تحمل أسلحة ليزر

عبد الله سيفتشي،



وقال الخبير: "أول طائرة بدون طيار مسلحة بالليزر في العالم من الإنتاج المحلي والوطني، إرين، تم إطلاقها بنجاح من 500 و300 و100 متر".



ويشار إلى أن الطائرة المسيرة المسماة (إرين)، مصممة لتدمير الأجهزة المتفجرة مثل القنابل والذخيرة من مسافة معينة باستخدام أسلحة الليزر، و تم تطويرها بواسطة شركتي الدفاع التركية (توبيتاك) و(أزيزغارد)، ويذكر أن أقصى ارتفاع لطائرة الدرون هذه هو 3000 متر.









رام الله - دنيا الوطنأعلن أيكوت أردوغدو السياسي التركي، الجمعة الماضية، عن نجاح بلاده في اختبار أول طائرة مسيرة في العالم مزودة بأسلحة ليزر.وأضاف أردوغدو: "تم إطلاق عيارات نارية ناجحة من مسافة 500 متر و300 متر و100 متر"، وفق (روسيا اليوم).وشاركالخبير الأمني التركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة الطائرة بدون طيار .