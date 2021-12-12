ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس السبت تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلا، فيما لم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الاجراءات القضائية، وأخرى قانونية، قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية".وأضافت أنه "نظرا لحساسية هذه المرحلة، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها".في سياق متصل، التقى ريزدون زينينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وشدد على "أهمية معالجة التحديات السياسية والتقنية التي قد تعطل المضي قدماً في المسار الانتخابي".كما شدد زينينغا على "ضرورة تجنب التراجع والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، بما في ذلك تسجيل قرابة ثلاثة ملايين ناخب والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين للرئاسة والبرلمان"، معتبراً أن ذلك "يدل على التأييد الشعبي للانتخابات"، وفق ما جاء في بيان للبعثة بالعربية.