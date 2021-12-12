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الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة
رام الله - دنيا الوطن
وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإمارات، اليوم السبت، تهنئة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

بدوره، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً، برئيس دولة العراق مصطفى الكاظمي، وذلك لتهنئته  بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما أجرى ولي العهد استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حالياً وسبل دعمها.

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