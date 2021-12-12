عربي

العسومي يدعو إلى استراتيجية عمل برلمانية لتعزيز العمل العربي الإسلامي المشترك

العسومي يدعو إلى استراتيجية عمل برلمانية لتعزيز العمل العربي الإسلامي المشترك
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي أن التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية اليوم هي تحدّيات متشابكة ومعقدة يصعب على أي دولة منفردة مواجهتها مهما كانت قدراتها.

ودعا العسومي إلى صياغة استراتيجية عمل برلمانية لتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك، مضيفاً أن الدول العربية والإسلامية لديها من الإمكانيات وعناصر القوة، ما يمكنها من أن تكون مؤثرة لتغيير واقعها الحالي، حتى لا تكون مواقفها ردود أفعال لما يحدث حولها، قائلاً "ما نحتاج إليه هو إرادة قوية وعزيمة صادقة من أجل التغلب على ما يواجهنا من تحديات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في اجتماعات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في تركيا، بمشاركة رؤساء برلمانات الدول الإسلامية، وافتتح أعمالها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وقال العسومي: "أن دعوته إلى إطلاق هذه الإستراتيجية تنطلق من وجود الكثير من المصالح المتبادلة والتحديات المشتركة التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي معاً"، مؤكداً على استعداد البرلمان العربي التام للمشاركة الفاعلة في صياغة هذه الإستراتيجية، انطلاقاً من دوره في خدمة المصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية، وإيمانه الكامل بأن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت مكملاً للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن كافة القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي.

واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بالتأكيد على أن التضامن العربي الإسلامي بات مطلباً رئيسياً لمعالجة التحديات الكثيرة التي تواجهها الشعوب العربية والإسلامية، والخروج الآمن من الظروف الاستثنائية التي تعيشها في ظل تفشي جائحة كورونا.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

خلال عام.. مصر تنجح فى إعادة 5300 قطعة من متحف الإنجيل بواشنطن

خلال عام.. مصر تنجح فى إعادة 5300 قطعة من متحف الإنجيل بواشنطن

مصر: تسجيل 49 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 49 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بـ(كورونا)

آخر شروط لدخول السعودية لأداء مناسك العمرة

آخر شروط لدخول السعودية لأداء مناسك العمرة

دبي تعلن عن أول حكومة &#34;لا ورقية&#34; على مستوى العالم

دبي تعلن عن أول حكومة "لا ورقية" على مستوى العالم

الرئيس اللبناني يثمن بمواقف الحكومة العراقية بدعم بلاده في مجال الطاقة

الرئيس اللبناني يثمن بمواقف الحكومة العراقية بدعم بلاده في مجال الطاقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

&#34;صامدون&#34; تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

"صامدون" تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

مجدلاني يهنئ كافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى

مجدلاني يهنئ كافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى

التربية واليونيسف تختتمان دورة تدريبية حول توظيف السرد القصصي

التربية واليونيسف تختتمان دورة تدريبية حول توظيف السرد القصصي

&#34;حماية&#34; يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

"حماية" يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بيتا

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بيتا

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

منوعات

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

&#34;أنا لسا بحب حسام حبيب&#34;.. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

"أنا لسا بحب حسام حبيب".. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

&#34;حلوة زي ما أنتي&#34;.. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

"حلوة زي ما أنتي".. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. &#34;حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان&#34;

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. "حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان"

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

لأول مرة.. عاصي الحلاني يكشف قصة اختطافه وتعرضه للتعذيب في لبنان

لأول مرة.. عاصي الحلاني يكشف قصة اختطافه وتعرضه للتعذيب في لبنان

عربي

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

خلال عام.. مصر تنجح فى إعادة 5300 قطعة من متحف الإنجيل بواشنطن

خلال عام.. مصر تنجح فى إعادة 5300 قطعة من متحف الإنجيل بواشنطن