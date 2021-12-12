الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسامة سلهب، وأنس سلهب، من خربة قلقس قرب الخليل.



واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المواطن أسامة سلهب خلال اعتقاله، بالضرب على رأسه، نقل على إثرها لمستشفى (سوروكا)، كما وأصيب عدد من أفراد عائلته بعد الاعتداء عليهم جميعا بالضرب.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن زاهر المسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إبراهيم مصفر من مزارع النوباني غرب المدينة.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر مدحت العيساوي، بعد أربعة أشهر من تحرره، وكان قد أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 26 عاماَ.



كما واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أشرف إبراهيم شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.



وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واعتقالات بالضفة الغربية والقدسالمحتلة، اعتدت خلالها على أحدهم بالضرب نقل على إثرها إلى المستشفى.