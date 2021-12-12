شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الثالث 2021

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الثالث 2021
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية بلغ 2,855 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2021، منها 1,777 رخصة أبنية جديدة.

وأوضح، في تقريره صدر عنه بهذا الخصوص، اليوم الأحد، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2021 ارتفع بنسبة 8% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، كما سجل ارتفاعاً قدره 45% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020، حيث ارتفعت عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 7% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، وارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1,282 ألف متر مربع، منها 1,012 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و270 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,758 وحدة سكنيـة مساحاتها 947 ألف متر مربع، منها 4,431 وحدة سكنية جديدة مساحتها 736 ألف متر مربع، و1,327 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 211 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 13% خلال الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، وبنسبة 56% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020.

أخبار ذات صلة

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

غزة: خمس حالات وفاة و74 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: خمس حالات وفاة و74 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

طالبة فلسطينية تحصد الجائزة العالمية الثانية في الإبداع العلمي بالبحرين

طالبة فلسطينية تحصد الجائزة العالمية الثانية في الإبداع العلمي بالبحرين

&#34;صامدون&#34; تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

"صامدون" تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

مجدلاني يهنئ كافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى

مجدلاني يهنئ كافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى

التربية واليونيسف تختتمان دورة تدريبية حول توظيف السرد القصصي

التربية واليونيسف تختتمان دورة تدريبية حول توظيف السرد القصصي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

التجمع الوطني للمستقلين: نرفض تصريحات الاحتلال حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام

&#34;صامدون&#34; تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

"صامدون" تُعلن عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سَعَدات والأسرى

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

المبادرة الوطنية تهنئ الفائزين والفائزات من أعضائها وأنصارها في المجالس المحلية

مجدلاني يهنئ كافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى

مجدلاني يهنئ كافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى

التربية واليونيسف تختتمان دورة تدريبية حول توظيف السرد القصصي

التربية واليونيسف تختتمان دورة تدريبية حول توظيف السرد القصصي

&#34;حماية&#34; يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

"حماية" يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بيتا

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بيتا

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

منوعات

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

&#34;أنا لسا بحب حسام حبيب&#34;.. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

"أنا لسا بحب حسام حبيب".. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

&#34;حلوة زي ما أنتي&#34;.. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

"حلوة زي ما أنتي".. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. &#34;حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان&#34;

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. "حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان"

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

لأول مرة.. عاصي الحلاني يكشف قصة اختطافه وتعرضه للتعذيب في لبنان

لأول مرة.. عاصي الحلاني يكشف قصة اختطافه وتعرضه للتعذيب في لبنان

عربي

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

رئيس الوزراء العراقي: العبث بمستقبل البلاد خط أحمر

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترجئ نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

الإمارات والسعودية تهنئان دولة العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

خلال عام.. مصر تنجح فى إعادة 5300 قطعة من متحف الإنجيل بواشنطن

خلال عام.. مصر تنجح فى إعادة 5300 قطعة من متحف الإنجيل بواشنطن