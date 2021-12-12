"المرور" بغزة: إصابتان في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أن تسعة حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت أن الحوادث نتج عنها إصابتان طفيفتان طفيفتان، وأضراراً ماديةً وتلفيات في مكونات الطريق و14 مركبة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة.وأكدت شرطة المرور أنها "تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا".