الرئيس الأميركي يحذر نظيره الروسي من غزو أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستدفع "ثمنا باهظا" وستواجه عواقب اقتصادية مدمرة إذا غزت أوكرانيا.وقال بايدن للصحافيين: "إن احتمال إرسال قوات برية أمريكية إلى أوكرانيا في حالة الغزو الروسي ليس مطروحاً على الإطلاق ، على الرغم من أنه سيكون لزاماً على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إرسال المزيد من القوات إلى دول الجناح الشرقي بالحلف لتعزيز دفاعاتها"، وفق (رويترز).وأضاف "لقد أوضحت تماما للرئيس بوتين أنه إذا تحرك نحو أوكرانيا ، فإن العواقب الاقتصادية على اقتصاده ستكون مدمرة".وتابع الرئيس الأمريكي: "أنه تحدث مع بوتين عبر الهاتف لمدة ساعتين الأسبوع الماضي، وأخبر الرئيس الروسي بوضوح أن مكانة روسيا في العالم ستتغير بشكل ملحوظ في حالة غزو أوكرانيا".