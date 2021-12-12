مصرع أكثر من 100 شخص إثر الأعاصير المدمرة في ولاية كنتاكي الأمريكية
ودمرت الأعاصير القوية، أمس السبت، والتي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعاً للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.
وقال آندي بشير، حاكم ولاية كنتاكي: "إن مجموعة الأعاصير كانت الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية"، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 40 عاملاً في مصنع الشموع في مدينة مايفيلد، الذي كان يضم حوالي 110 أشخاص عندما تحول إلى كومة من الأنقاض، وفق (سبوتنيك بالعربي).
وأضاف بشير في مؤتمر صحفي، أنه تم نشر 189 فرداً من الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وستركز جهود الإنقاذ بشكل كبير على مايفيلد، التي يقطنها نحو عشرة آلاف نسمة في جنوب غرب الولاية.
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