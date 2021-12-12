تركيا تعلن رصد ست إصابات بمتحور (أوميكرون)



وقال فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي: "إنه تم تسجيل ست إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في عموم البلاد"، وفق (الأناضول).



وأضاف قوجة: "لدينا إصابات بالمتحور (أوميكرون)، حيث تم اكتشاف ما مجموعه ست حالات حتى الآن، إصابة واحدة في إسطنبول وخمسة بإزمير".



وتابع "الحالات المذكورة لم تستدع دخول المصابين إلى المستشفى، فأعراضهم خفيفة للغاية، وستتم متابعة وضعهم من العيادات الخارجية".



وفي وقت سابق، أغلقت تركيا حدودها أمام القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي لمنع انتشار المتحور الجديد.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة تركيا، اليوم السبت، عن رصدها لست إصابات بالسلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) في البلاد