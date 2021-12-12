الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار وقنابل الغاز تجاه الصيادين والمزارعين وصيادي العصافير، شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين، في منطقة بحر السودانية شمال مدينة غزة، وأجبرتهم على التراجع نحو الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.كذلك أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المزارعين وصيادي العصافير، شرقي بلدة خزاعة بخان يونس ومنطقة أبو صفية بجباليا، إضافة لإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق دير البلح.