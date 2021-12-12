شؤون فلسطينية

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ118 وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ118 وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي
عائلة الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام في يسجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 118، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي.

ويعاني الأسير أبو هواش من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه، ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر، وفقد الكثير من وزنه.

وكانت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي قد أرجأت البت في قضية الأسير أبو هواش، للحصول على تقرير طبي مفصل عن وضعه الصحي، وإذا كان سيبقى في المستشفى، أم ستتم إعادته إلى السجن.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال أبو هواش أمس الأول إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، حيث يواجه وضعا صحيا خطيرا، علما أن نقله جاء بعد عدة مطالبات جرت خلال جلسات المحاكم، وهذا يندرج أيضا في إطار التحولات بالتعامل مع الأسير المضرب عن الطعام، حيث تترك إدارة السجون الأسير في السجن رغم وضعه الصحي الخطير، بعد أن كانت تقوم بنقله إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل في الـ27 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر ستة أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) أشهر قابلة للتمديد.

المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرا رهن الاعتقال الإداري.

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