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مصر: تسجيل 49 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 49 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن تسجيل 879 إصابة جديدة و49 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة: " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 368335 من ضمنهم 306106 حالة تم شفاؤها، و 21015 حالة وفاة".

وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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