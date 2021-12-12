شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أعلى من معدلها بست درجات

الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أعلى من معدلها بست درجات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وجافاً دافئاً نسبياً خلال ساعات الظهيرة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود ست درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين، يكون الجو غائم جزئياً إلى غائم وجاف دافئ نسبياً خلال ساعات الظهيرة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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