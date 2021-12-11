دولي

"مأساة تفوق التصور".. عشرات القتلى جراء إعصار بولاية كنتاكي الأمريكية

"مأساة تفوق التصور".. عشرات القتلى جراء إعصار بولاية كنتاكي الأمريكية
جانب من آثار الإعصار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حاكم كنتاكي أن 70 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد اجتياح أعاصير مدمرة الولاية وغيرها من الولايات الأمريكية في وقت متأخر مساء الجمعة ونهار السبت. 

وقال إندي بيشير في مؤتمر صحفي "كنا شبه متأكدين أننا سنخسر أكثر من 50 (من سكان الولاية). وأنا متأكد راهنا أن هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مئة بحلول نهاية اليوم".

وقال  بايدن: إن أعاصير وسط الولايات المتحدة تشكل "مأساة تفوق التصور"، موضحاً عبر (تويتر) أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية.

وأضاف: "نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين".

وقال: "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي.. ربما قرابة ما بين 70 و100، الأمر مروّع".

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن أندي بيشير قوله خلال مقابلة أجرتها معه قناة (دبليو إل كيه واي) إن عدد الوفيات قد يكون "أعلى من ذلك بكثير". وأضاف "التقارير تجعل القلب ينفطر".

وذكرت الصحيفة أن متحدثة باسم خدمة إدارة الطوارئ بالولاية قالت إن مسؤولي الإنقاذ لم يؤكدوا أرقام الوفيات أو الإصابات حتى وقت مبكر السبت.

وأعلن بيشير حالة الطوارئ في الولاية. ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير إنه سيكون "من أسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل".

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