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شؤون فلسطينية

ترامب: الرئيس عباس رائع وكان يشبه الأب بالنسبة لي وهذا بالنسبة لنتنياهو

ترامب: الرئيس عباس رائع وكان يشبه الأب بالنسبة لي وهذا بالنسبة لنتنياهو
دونالد ترامب والرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
نقل الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حديثه عن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أثناء فترة حكمه.

وقال ترامب عن الرئيس عباس: "عقدنا اجتماعات رائعة، كان رائعاً، كان يشبه الأب بالنسبة لي".

وأضاف: "كانت لديه رغبة أكثر من نتنياهو في إبرام اتفاق.

أما فيما يتعلق بـ "نتنياهو"، فقال الرئيس الأمريك السابق، "يبي لم يكن يريد صنع السلام"

وأضاف: "لقد أحببت غانتس جدا - فهو في رأيي شخص أسهل بكثير لضمان عقد اتفاق مع الفلسطينيين"، وفق تعبيره.

وكان ديفيد أكد أنّ الصداقة التي كانت تجمع بين ترامب ونتنياهو انتهت بعدما اتهم الأول، زعيم (ليكود) بقلّة الوفاء وشتمه قائلاً: "تبّاً له"، وذلك بسبب التهنئة التي وجّهها إلى منافسه جو بايدن بانتخابه رئيساً.

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