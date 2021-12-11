لجنة الانتخابات تعلن نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، مساء اليوم السبت، أن نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، بلغت حتى الساعة السابعة مساء، 64.79%.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي المقام داخل مقر اللجنة بمدينة البيرة، أن عملية الاقتراع سارت بشكل عام بهدوء وانتظام دون أي مشاكل، ولم تسجل أية خروقات جدية من شأنها أن تؤثر على نتيجة الاقتراع.وتابع: أن عدد المقترعين الكلي في 154 هيئة محلية جرت فيها الانتخابات بلغ 262,827 من أصل 405,687 ناخبا وناخبة، بنسبة مشاركة وصلت إلى 64.79% من أصحاب حق التصويت.وأوضح أن طواقم اللجنة بدأت عملية فرز الأصوات مباشرة داخل محطات الاقتراع، وسيتم تجميع محاضر الفرز في مراكز الاقتراع، ليجري في نهاية هذه العملية نشر عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل هيئة محلية.وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت، انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 المرحلة الأولى، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء، وسُمح للناخبين المتواجدين داخل المراكز فقط بالتصويت بعد الموعد المحدد.يذكر أن النتائج الأولية للانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى" ستعلن بعد ظهر غد الأحد في مؤتمر صحفي تعقده اللجنة في المركز الإعلامي بمدينة البيرة، ويشمل الاعلان عن عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة إضافة إلى أسماء الفائزين.