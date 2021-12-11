صحيفة أمريكية: إسرائيل تشاورت مع واشنطن قبل تنفيذ هجومين سرييْن في إيران

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تشاورت مع واشنطن قبل أن تنفذ هجومين سرييْن ضد إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة، استهدف أحدهما قاعدة صواريخ والأخرى مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج الإيرانية.



وجاء في النبأ ان وزير الجيش، بيني غانتس، ورئيس (موساد)، دافيد برنياع، اللذين عادا من واشنطن مؤخراً، أعربا عن خشيتهما من أن تولد رغبة إدارة بايدن في استئناف الاتفاق النووي، اتفاقية معيبة تتيح لطهران تسريع تخصيب اليورانيوم.



رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن القلق يسود تل أبيب، تحسبًا من أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، وثم تطلب من أجهزة الاستخبارات في إسرائيل عدم القيام بعمليات سرية في إيران.وأضافت الصحيفة، أن تل أبيب ترغب في أن تتعهد الإدارة الأمريكية بعدم منع إسرائيل من القيام بمثل هذه العمليات.