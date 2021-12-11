مسؤول إسرائيلي: إيران تقترب من صنع قنبلة نووية واحدة ولكنها لن تتسرع

رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤول أمني وصفته بأنه "كبير" قوله: إن إيران تقترب من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة.وأضاف أن الإيرانيين لن يتسرعوا في عبور العتبة النووية، لأنهم يفهمون خطورة ذلك، "كما أننا نتابع الموضوع ونؤكد أنه لا ينبغي السماح لهم بالتقدم"، وفق تعبيره.واستؤنفت المحادثات النووية في العاصمة النمساوية، فيينا، في جولتها السابعة أول أمس الخميس، فيما كثفت الولايات المتحدة وإسرائيل ومجموعة السبع، الضغوط على طهران بالتلويح بتبعات اقتصادية أو عسكرية إن أخفقت الدبلوماسية.