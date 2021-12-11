شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": عدم إجراء الانتخابات المحلية بقطاع غزة يأتي بسياق تكريس نهج الانقسام

"النضال الشعبي": عدم إجراء الانتخابات المحلية بقطاع غزة يأتي بسياق تكريس نهج الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود الزق، عضو المكتب السياسي، لجبهة النضال الشعبي الفلسطينى، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، كما يحدث في الضفة الغربية كون هذا الأمر، حقاً أساسياً، للمواطنين لاختيار من يمثلهم في انتخابات المجالس المحلية  بشكل ديمقراطي، والتوقف عن سياسة التعيين من لون واحد، كما يحدث حاليا في المجالس المحلية في قطاع غزة.

وأضاف بأن الإصرار على سياسة التعيين الحزبي لرؤساء المجالس المحلية، هو انتهاك خطير للحق الأساسي للمواطن ويأتي في سياق تكريس نهج الانقسام الذى يشكل خطورة على مشروعنا الوطني لإقامة دولة فلسطينية، "نجسد فيها هويتنا الوطنية  الفلسطينية بعد أن ننهى الانقسام البغيض ونستعيد وحدتنا الوطنية".

ودعا الزق لضرورة الالتزام بما تم التوافق علي في اجتماعات القاهرة التي رسمت خارطة طريق تبدأ بتشكيل توافق وطني توحد المؤسسات الحكومية وتحضر لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

كما دعا الزق حركة حماس لإعادة النظر في موقفها الرافض لإجراء انتخابات محلية والتي سبق، وأن وافقت عليها سابقا وأن تدرك بأن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساس لحماية مشروعنا الوطني وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

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